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Кузнецов Василий Андреевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузнецов Василий Андреевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Федоровскаго
Место события
Федоровскаго, Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 85.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54710
Кузнецов Василий Андреевич
Текст оригинальной записи
Кузнецов Василий Андреевич» д. Федоровскаго

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