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Крылов Василий Ермилович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Крылов Василий Ермилович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Яковлевскаго
Место события
Яковлевскаго, Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 85.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54709
Крылов Василий Ермилович
Текст оригинальной записи
Крылов Василий Ермилович д. Яковлевскаго

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