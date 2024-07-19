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Конев Михаил Степанович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Конев Михаил Степанович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Устья-Кировск.
Место события
Устья-Кировск., Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 85.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54707
Конев Михаил Степанович
Текст оригинальной записи
Конев Михаил Степанович д. Устья-Кировск.

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