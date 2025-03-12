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Иванов Филипп

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Филипп
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
26,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Избищ
Место события
Избищ, Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 84.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54683
Иванов Филипп
Текст оригинальной записи
Иванов Филипп д. Избищ

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