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Иванов Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Максимовсяой
Место события
Максимовсяой, Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 84.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54679
Иванов Алексей
Текст оригинальной записи
Иванов Алексей д. Максимовсяой

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