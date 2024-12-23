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Иванов Никита

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Никита
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Малахова
Место события
Малахова, Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 84.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54678
Иванов Никита
Текст оригинальной записи
Иванов Никита д. Малахова

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