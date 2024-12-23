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Житов Иван Федорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Житов Иван Федорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Никитина
Место события
Никитина, Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 84.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54667
Житов Иван Федорович
Текст оригинальной записи
Житов Иван Федорович д. Никитина

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