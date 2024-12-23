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Елкин Артемий Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Елкин Артемий Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Избищ
Место события
Избищ, Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 83.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54646
Елкин Артемий Петрович
Текст оригинальной записи
Елкин Артемий Петрович д. Избищ

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