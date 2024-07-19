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Давыдов Исаак

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Давыдов Исаак
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
62 д. и 56 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Устья-Киров.
Место события
Устья-Киров., Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 83.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54627
Давыдов Исаак
Текст оригинальной записи
Давыдов Исаак д. Устья-Киров.

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