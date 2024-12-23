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Данилов Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Данилов Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
13,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Перговиш
Место события
Перговиш, Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 83.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54623
Данилов Андрей
Текст оригинальной записи
Данилов Андрей д. Перговиш

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