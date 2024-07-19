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Гаврилов Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гаврилов Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Мызы
Место события
Мызы, Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 82.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54615
Гаврилов Петр
Текст оригинальной записи
Гаврилов Петр 2-й д. Мызы

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