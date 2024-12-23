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Андреев Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Андреев Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Перская волость
Место
Федоровскаго
Место события
Федоровскаго, Перская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 81.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54557
Андреев Андрей
Текст оригинальной записи
Андреев Андрея д. Федоровскаго

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