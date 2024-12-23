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Чайкин Акиндин Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Чайкин Акиндин Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Хрипелевская волость
Место
Давыдовскаго
Место события
Давыдовскаго, Хрипелевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 81.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54535
Чайкин Акиндин Иванович
Текст оригинальной записи
Чайкин Акиндин Иванович д. Давыдовскаго

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