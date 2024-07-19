Царкин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦаркин Иван Иванович

Царкин Иван Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Царкин Иван Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Хрипелевская волость
Место
Легалова
Место события
Легалова, Хрипелевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 81.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54534
Царкин Иван Иванович
Текст оригинальной записи
Царкин Иван Иванович д. Легалова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.