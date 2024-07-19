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Тарасов Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тарасов Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Хрипелевская волость
Место
Валахтимерева
Место события
Валахтимерева, Хрипелевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 80.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54512
Тарасов Александр
Текст оригинальной записи
Тарасов Александр д. Валахтимерева

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