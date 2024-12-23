Сергеев Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Савелий

Сергеев Савелий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сергеев Савелий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,78
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Хрипелевская волость
Место
Кошелева
Место события
Кошелева, Хрипелевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 80.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54504
Сергеев Савелий
Текст оригинальной записи
Сергеев Савелий д. Кошелева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.