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Романов Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Романов Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Хрипелевская волость
Место
Чупрова
Место события
Чупрова, Хрипелевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 80.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54497
Романов Василий
Текст оригинальной записи
Романов Василий д. Чупрова

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