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Потапов Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Потапов Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Хрипелевская волость
Место
Хрипелева
Место события
Хрипелева, Хрипелевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 80.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54494
Потапов Федор
Текст оригинальной записи
Потапов Федор с. Хрипелева

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