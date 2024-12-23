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Панфилов Еким

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Панфилов Еким
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
28,36
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Хрипелевская волость
Место
Гавкова
Место события
Гавкова, Хрипелевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 79.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54477
Панфилов Еким
Текст оригинальной записи
Панфилов Еким д. Гавкова

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