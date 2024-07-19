Московский Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосковский Алексей Иванович

Московский Алексей Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Московский Алексей Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
26,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Хрипелевская волость
Место
Легалова
Место события
Легалова, Хрипелевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 79.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54455
Московский Алексей Иванович
Текст оригинальной записи
Московский Алексей Иванович д. Легалова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.