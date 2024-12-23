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Лаврентьев Гавриил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лаврентьев Гавриил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Хрипелевская волость
Место
Балахтимерева
Место события
Балахтимерева, Хрипелевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 79.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54446
Лаврентьев Гавриил
Текст оригинальной записи
Лаврентьев Гавриил д. Балахтимерева

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