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Костыгов Иван Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Костыгов Иван Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Хрипелевская волость
Место
Кошелева
Место события
Кошелева, Хрипелевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 79.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54444
Костыгов Иван Николаевич
Текст оригинальной записи
Костыгов Иван Николаевич д. Кошелева

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