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Изотов Филат

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Изотов Филат
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Хрипелевская волость
Место
Гавкова
Место события
Гавкова, Хрипелевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 78.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54435
Изотов Филат
Текст оригинальной записи
Изотов Филат д. Гавкова

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