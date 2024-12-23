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Жуков Григорий Федорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Жуков Григорий Федорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Хрипелевская волость
Место
Квашнина
Место события
Квашнина, Хрипелевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 78.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54407
Жуков Григорий Федорович
Текст оригинальной записи
Жуков Григорий Федорович д. Квашнина

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