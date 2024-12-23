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Власов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Власов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Хрипелевская волость
Место
Мишутина
Место события
Мишутина, Хрипелевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 77.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54393
Власов Иван
Текст оригинальной записи
Власов Иван д. Мишутина

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