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Васильев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Хрипелевская волость
Место
Захаровскаго
Место события
Захаровскаго, Хрипелевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 77.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54382
Васильев Иван
Текст оригинальной записи
Васильев Иван д. Захаровскаго

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