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Беликов Ареф* Никит*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Беликов Ареф* Никит*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17,8 д. 100 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Хрипелевская волость
Место
Хрипел.
Место события
Хрипел., Хрипелевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 77.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54379
Беликов Ареф* Никит*
Текст оригинальной записи
Беликов Ареф. Никит. с. Хрипел.

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