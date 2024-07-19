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Богданов Иван Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Иван Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Хрипелевская волость
Место
Степачева
Место события
Степачева, Хрипелевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 77.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54373
Богданов Иван Иванович
Текст оригинальной записи
Богданов Иван Иванович д. Степачева

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