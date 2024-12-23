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Андреев Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Андреев Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,33
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Хрипелевская волость
Место
Терентьева
Место события
Терентьева, Хрипелевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 77.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54367
Андреев Яков
Текст оригинальной записи
Андреев Яков д. Терентьева

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