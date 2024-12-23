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Фоканов Федор Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фоканов Федор Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Кононова
Место события
Кононова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 76.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54330
Фоканов Федор Иванович
Текст оригинальной записи
Фоканов Федор Иванович д. Кононова

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