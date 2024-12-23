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Филиппов Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Филиппов Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,55
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Тимофеевскаго
Место события
Тимофеевскаго, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 76.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54323
Филиппов Андрей
Текст оригинальной записи
Филиппов Андрей д. Тимофеевскаго

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