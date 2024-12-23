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Федоров Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Кормовесова
Место события
Кормовесова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 76.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54322
Федоров Петр
Текст оригинальной записи
Федоров Петр д. Кормовесова

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