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Тюкалов Иван Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тюкалов Иван Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,72
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Соловцова
Место события
Соловцова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 75.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54297
Тюкалов Иван Иванович
Текст оригинальной записи
Тюкалов Иван Иванович д. Соловцова

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