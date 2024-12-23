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Серухин Яков Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Серухин Яков Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
28,16
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Соловцова
Место события
Соловцова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 75.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54284
Серухин Яков Иванович
Текст оригинальной записи
Серухин Яков Иванович д. Соловцова

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