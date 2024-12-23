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Старостин Григорий Федорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Старостин Григорий Федорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
23,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Кононова
Место события
Кононова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 75.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54282
Старостин Григорий Федорович
Текст оригинальной записи
Старостин Григорий Федорович д. Кононова

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