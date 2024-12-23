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Соснин Ларион Максимович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соснин Ларион Максимович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Кононова
Место события
Кононова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 75.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54273
Соснин Ларион Максимович
Текст оригинальной записи
Соснин Ларион Максимович д. Кононова

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