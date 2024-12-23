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Соснин Иван Федорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соснин Иван Федорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Кононова
Место события
Кононова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 75.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54271
Соснин Иван Федорович
Текст оригинальной записи
Соснин Иван Федорович д. Кононова

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