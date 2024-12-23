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Семенов Константин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Семенов Константин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Зябликова
Место события
Зябликова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 74.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54261
Семенов Константин
Текст оригинальной записи
Семенов Константин д. Зябликова

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