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Рознов Семен Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Рознов Семен Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,72
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Соловцова
Место события
Соловцова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 74.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54252
Рознов Семен Васильевич
Текст оригинальной записи
Рознов Семен Васильевич д. Соловцова

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