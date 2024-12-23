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Прокопьев Мефодий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Прокопьев Мефодий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
27
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Соболева
Место события
Соболева, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 74.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54247
Прокопьев Мефодий
Текст оригинальной записи
Прокопьев Мефодий д. Соболева

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