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Петров Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Ганьков
Место события
Ганьков, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 73.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54224
Петров Яков
Текст оригинальной записи
Петров Яков д. Ганьков

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