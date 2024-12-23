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Панов Петр Степанович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Панов Петр Степанович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Воронова
Место события
Воронова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 73.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54209
Панов Петр Степанович
Текст оригинальной записи
Панов Петр Степанович д. Воронова

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