Михайлов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Григорий

Михайлов Григорий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Григорий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Мызы Тестова
Место события
Мызы Тестова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 72.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54180
Михайлов Григорий
Текст оригинальной записи
Михайлов Григорий д. Мызы Тестова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.