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Михайлов Вас*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Вас*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Мызы Тестова
Место события
Мызы Тестова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 72.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54179
Михайлов Вас*
Текст оригинальной записи
Михайлов Вас., д. Мызы Тестова

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