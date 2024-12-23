Матвеев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Андрей

Матвеев Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Матвеев Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Кононова
Место события
Кононова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 72.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54162
Матвеев Андрей
Текст оригинальной записи
Матвеев Андрей д. Кононова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.