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Леонтьев Еким

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Леонтьев Еким
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,49
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Чесавина
Место события
Чесавина, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 72.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54145
Леонтьев Еким
Текст оригинальной записи
Леонтьев Еким д. Чесавина

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