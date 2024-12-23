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Куприанов Харлампий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Куприанов Харлампий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Креснова
Место события
Креснова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 72.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54142
Куприанов Харлампий
Текст оригинальной записи
Куприанов Харлампий д. Креснова

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