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Кондратьев Галактион

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кондратьев Галактион
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Торшеева
Место события
Торшеева, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 71.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54134
Кондратьев Галактион
Текст оригинальной записи
Кондратьев Галактион д. Торшеева

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