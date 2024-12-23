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Иванов Фед*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Фед*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
нед. им. оц. 60 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Шустова
Место события
Шустова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 71.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54102
Иванов Фед*
Текст оригинальной записи
Иванов Фед. д. Шустова нед. им. оц.

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