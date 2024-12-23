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Иванов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Романькова
Место события
Романькова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 70.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54071
Иванов Иван
Текст оригинальной записи
Иванов Иван д. Романькова

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